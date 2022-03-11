Тарас Цимбалюк про слова путіна: «Цікаво, що ще має ввійти до «військових» об’єктів?»

Тарас Цимбалюк, український актор серіалу «Полкан» (Новий канал), який вийде після перемоги України над росією, висловився щодо варварського нападу країни-агресора

Актора обурюють слова путіна про те, що «спецоперація» в Україна майже завершена, і, що майже всі українські військові об’єкти, котрі можуть загрожувати московіі, знищені.

– Майже? Цікаво, що ще має ввійти до цих «військових» об’єктів? В пологове відділення вже ракета потрапила, в дитячий садок – теж, цілеспрямовано обстрілюють житлові квартали великих міст, також вбивають постійно мирних, котрі трапляються цій дикій орді – невинні жертви перейшли на тисячі. Наче мораль і людяність військових анулювалась повністю. Про це кричить весь світ! Не чує нас тільки народ, котрий МОЖЕ скинути свого диктатора! – пише Тарас Цимбалюк у своєму Instagram.

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Актор пише й про те, що його здивувало. Виявилось, що у Цимбалюка є підписники з росії, які досі не розуміють, як все є насправді і думають, що український народ дуже злий та стріляє сам по собі. Хоча, на думку Цималюка, є і адекватний народ.

– Більшість російських підписників зараз діють наступним чином: спочатку говорять, що ми самі себе стріляємо, шо путін – «асвабадітєль». Ясно шо згадають про Крим і Донбас. Далі, вступаючи в переписку до більшості доходить, що весь світ щось знає, а вони «інформовані» інакше. Щось все-таки доходить? Тому я закликаю усіх, хто має аудиторію в соцмережах, вести інформаційну діяльність і говорити про те, що відбувається в Україні! – написав актор.

Тарас Цимбалюк вважає, що зараз український народ переживає одну з найтрагічніших сторінок своєї історії. Але зірка пишається своєю країною та людьми, котрі намагаються стати зараз ще більш незалежними.

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Слава Україні! Слава ЗСУ!

Фото @taras.tsymbaliuk

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