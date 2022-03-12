Американський рок-музикант і актор заспівав із українцем

Джаред Лето провів прямий ефір на своїй офіційній сторінці в Instagram та поспілкувався з українськими шанувальниками, щоб розповісти світові про те, що відбувається у нашій країні зараз. Артист висловив підтримку Україні, яка вже більше двох тижнів хоробро протистоїть російській армії, яка варварською вторглася до суверенної держави за наказом володимира путіна 24 лютого.

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Під час спілкування з одеситом Джаред Лето виконав уривок відомої пісні «Ах, Одесса, жемчужина у моря». А після розмови з киянкою рок-музикант висловив сподівання, що незабаром зможе повернутися з візитом до столиці України.

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