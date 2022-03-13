Олександр Педан: Стали на справжню інформаційну війну проти російських ботів

Ведучий Нового каналу розповів, як допомагає всій країні, перебуваючи в рідному Хмельницькому

На початку війни ведучий Нового каналу Олександр Педан із сім’єю поїхав до мами, в місто Хмельницький. Коли зрозумів, що діти та дружина у безпечному місці, почав діяти.

– Я одразу пішов записатись у тероборону. Мені сказали, що, дякувати Богу, людей вистачає, тож записали у резерв, – розповідає він. – Так само відповіли й у військоматі. Поставили там на тимчасовий облік і порадили: «Займайтеся тим, чим можете! Робіть щось корисне». Я почав робити те, що вмію. По-перше, дуже багато людей з Європи писали мені з бажанням допомогти. Зводив їх із різними фондами, давав інформацію, як можна переправити гуманітарну допомогу. Маю багато друзів та знайомих, які цим займаються, наприклад, в Ужгороді, Львові, з боку кордонів Молдови та Румунії. Зводив також з фондом Сергія Притули. Суттєва зміна відбулась у нашому проекті JuniorZ. По-перше, забрали з назви букву Z, тож тепер ми Junior. По-друге, разом з нашими вчителями, які знаходяться на заході України, допомагали з розселенням біженців.

Окрема надважлива сила сьогодні – соцмережі.

– Я перетворив свою сторінку в Instagram на склад корисної інформації, – каже Олександр. – Чим можна допомогти, як виїхати, де поселитись і таке інще. Наша команда pedan|buro почала робити ролики на підтримку ЗСУ. Можете переглянути. Ще я знайшов медійників: режисерів, продюсерів, монтажерів та ін. Разом ми придумуємо багато контенту для підтримки ЗСУ. Ролики перекладаємо англійською, аби достукатися до західних ЗМІ, аби нам допомогли та закрили небо. Активно боремося з фейками. Стали на справжню інформаційну війну проти російських ботів. Це основна робота, яку я зараз виконую цілодобово. Вважаю, що інформаційний фронт дуже важливий.

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Окрім Олександра Педана у Хмельницкому допомагають і інші знаменитості. Місто дуже добре налагодило волонтерську діяльність.

– Наскільки я знаю, Дядя Жора займається гуманітарною допомогою, Леся Нікітюк взялася за розселення біженців. Часто на них також перекидаю запити і прохання людей, – каже Педан. – У Хмельницькому дуже чітко все організовано. Я особисто зустрічався з Головою ОДА, і тоді це зрозумів. Є кол-центр, який допомагає переселенцям. Є величезний логістичний центр, що координує різноманітну допомогу та передає по всій Україні. Знаю, що багато волонтерських штабів допомагають на вокзалі. Наприклад, навіть якщо потяги зупиняються на хвилинку, вони закидають туди воду, їжу, теплі речі. Я пишаюся Хмельницьким та тим суперсучасним механізмом, який тут налагодили, щоб допомогти людям.