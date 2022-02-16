Євробачення 2022: участь України під питанням! Переможниця відбору Alina Pash вирішила не представляти країну на міжнародній арені. Читай матеріал, щоб дізнатися подробиці

Минулими вихідними відбувся відбір на Євробачення 2022 Україна — дивитися онлайн прямий ефір можна було на сайті Нового каналу. За результатами оцінювання журі та голосування глядачів, перемогу здобула Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Проте одразу після завершення фіналу Національного відбору, артистка опинилася в центрі скандалу та нарвалася на цькування в Мережі.

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З’ясувалося, що Аліна відвідувала Крим у 2015 році, що категорично заборонено правилами. Далі артистку звинуватили в фальсифікації довідки про перетин кордону з української сторони. Організатори Національного відбору на Євробачення 2022 року в Україні довго розбиралися в ситуації. Вони подали запит до прикордонної служби, щоб її представники підтвердили чи спростували законність перетину артисткою кордону. Але виявилося, що такі дані зберігаються лише 5 років, а оскільки цей термін уже минув, перевірити достовірність слів дівчини неможливо.

Alina Pash – «Тіні Забутих Предків»: цікаві факти про переможницю Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна

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Сама ж Alina Pash у фальсифікації документа звинуватили свого директора. За словами артистки, вона довіряла цій людині та не перевірила ще раз справжність довідки, коли отримала її на руки. В своїх соціальних мережах Аліна повідомила, що припинила співпрацю з ним, проте це не допомогло їй зупинити хвилю хейту та критики з боку громадськості. В результаті, Alina Pash відмовилася від участі в Євробаченні 2022, опублікувавши в Instagram відповідну заяву:

«Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія – це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України.

Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із «Суспільним» та підпишемо всі необхідні документи.

Окремо, хочу подякувати всім, хто мене підтримує та допомагає, хто чує мою пісню і важливе повідомлення, а не плітки про мене. Дякую! У нас з Вами історія продовжується, і Нам вирішувати якою вона буде. Єднаймося! Зараз це важливо як ніколи!»

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