Новий каналG.spaceНовини

Alina Pash відмовилася від участі в Євробаченні 2022

Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022

Євробачення 2022: участь України під питанням! Переможниця відбору Alina Pash вирішила не представляти країну на міжнародній арені. Читай матеріал, щоб дізнатися подробиці

Минулими вихідними відбувся відбір на Євробачення 2022 Україна — дивитися онлайн прямий ефір можна було на сайті Нового каналу. За результатами оцінювання журі та голосування глядачів, перемогу здобула Alina Pash з піснею «Тіні забутих предків». Проте одразу після завершення фіналу Національного відбору, артистка опинилася в центрі скандалу та нарвалася на цькування в Мережі.

Євробачення 2022: виступи всіх учасників Нацвідбору в Україні

Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022

З’ясувалося, що Аліна відвідувала Крим у 2015 році, що категорично заборонено правилами. Далі артистку звинуватили в фальсифікації довідки про перетин кордону з української сторони. Організатори Національного відбору на Євробачення 2022 року в Україні довго розбиралися в ситуації. Вони подали запит до прикордонної служби, щоб її представники підтвердили чи спростували законність перетину артисткою кордону. Але виявилося, що такі дані зберігаються лише 5 років, а оскільки цей термін уже минув, перевірити достовірність слів дівчини неможливо.

Alina Pash – «Тіні Забутих Предків»: цікаві факти про переможницю Нацвідбору на Євробачення 2022 Україна

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Alina Pash (@alinapash)

Сама ж Alina Pash у фальсифікації документа звинуватили свого директора. За словами артистки, вона довіряла цій людині та не перевірила ще раз справжність довідки, коли отримала її на руки. В своїх соціальних мережах Аліна повідомила, що припинила співпрацю з ним, проте це не допомогло їй зупинити хвилю хейту та критики з боку громадськості. В результаті, Alina Pash відмовилася від участі в Євробаченні 2022, опублікувавши в Instagram відповідну заяву:

«Я громадянка України, Я дотримуюсь законів України, стараюсь нести традиції та цінності України в світ. У що вилилась ця історія – це зовсім не те, що Я закладала у свою пісню. Я артистка, а не політик. У мене немає армії піарників, менеджерів, юристів аби протистояти усій цій атаці та натиску, зламам моїх соціальних мереж; погрозам. А також абсолютно неприйнятним формулюванням, які дозволяють собі люди, не розібравшись у ситуації та забувши про гідність кожного громадянина України.

Я не хочу цієї віртуальної війни та хейту. Головна війна зараз – це зовнішня, яка прийшла в мою країну в 2014 році. Я не хочу далі бути у цій брудній історії. З важким серцем Я знімаю свою кандидатуру як представника України в конкурсі Євробачення. На жаль. Мені справді дуже жаль. Ми зв’яжемося із «Суспільним» та підпишемо всі необхідні документи.

Окремо, хочу подякувати всім, хто мене підтримує та допомагає, хто чує мою пісню і важливе повідомлення, а не плітки про мене. Дякую! У нас з Вами історія продовжується, і Нам вирішувати якою вона буде. Єднаймося! Зараз це важливо як ніколи!»

Alina Pash отказалась от участия в Евровидении 2022

Читай також:

Нацвідбір на Євробачення 2022: Букмекери назвали переможця

Євробачення 2022: Член журі Нацвібору вибачився перед KALUSH

новости шоубизнеса шоубизнес Шоумания
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь