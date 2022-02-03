Буде другий сезон? Сара Джессіка Паркер про останній епізод «І просто так…»

3 лютого на стримінговому сервісі HBO Max вийшов останній 10-й епізон «І просто так…» – продовження сіквела «Секс і місто»

Тож одна з головних акторок, Сара Джессіка Паркер (Керрі Бредшоу), поділилась своїми враженнями у Instagram. Вона виклала вражаючі фото зі зйомок, з яких можна зрозуміти, що її героїня Керрі знову опиняється на мосту у Парижі, де вона остаточно зійшлась з Містером Бігом у фінальній серії 6 сезону «Секс і місто». Видно, що вона сумує, а отже, ймовірно, згадує свого коханого, який вже помер. Можна припустити, що саме звідси і вирізали сцену з Джоном Джеймсом Престоном (містером Бігом), через скандал із згвалтуванням.

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Але пише під фото Сара Джессіка Паркер зовсім не слова суму:

– З Манхеттена, Бронкса та всіх районів між ними. Усім, хто був на мосту тієї прекрасної, довгої минулої ночі в Парижі. У створенні нашого першого сезону @justlikethatmax були задіяні сотні людей. Я піднімаю келих і тостую кожну людину, яка вклала свій час, талант і відданість. Нашій аудиторії, яка прийняла нас, провела з нами час і для якої ми працюємо, ви стали причиною, чому ми щодня прокидалися і йшли на роботу. До зустрічі.

І тут кидається в очі одна фраза – «у створенні нашого першого сезону @justlikethatmax». Тож, невже Паркер натякає на те, що буде другий сезон? Невже сценаристи вирішили продовжити історія життя Керрі та її подруг? Впевнені, що вже скоро все стане відомо.

Як насправді звати Керрі Бредшоу з «Секс у великому місті?»

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SJP (@sarahjessicaparker)

А поки, якщо плануєш дивитись останній епізод, не забудь і про документальний фільм про «І просто так…», який вже також вийшов на HBO Max.

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Фото – Getty Images

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