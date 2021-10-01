Неочікуване перемир’я: Скарлетт Йоганссон отримає компенсацію від Disney

До суду між акторкою і компаниією таки не дійшло і не дійде – читай нижче всі деталі

Disney і Скарлетт Йоганссон перестали конфліктувати і домовилися на компенсацію. Точна сума не розголошується, але таблоїди пишуть, що Йоганссон отримає 40 млн доларів. Це вдвічі менше, ніж вона вимагала спочатку, звертаючись до суду, але все одно значна сума.

У будь-якому випадку це прецедент та неординарна подія в сфері кіно. Напевно, тепер, великі компанії почнуть переглядати контракти з акторами, щоб більше не потрапити на такі «штрафи», а зірки захочуть компенсації і за діджитал покази.

Тепер Йоганссон вже заявила, що буде рада продовжити співрацю з компанією. Отакої! Адже ще недавно Йоганссон подала в суд на Disney за порушення контракту з нею. Офіційною причиною називали те, що компанія вирішили випустити фільм «Чорна вдова», у якому зірка зіграла головну роль, на Disney+ одночасно з прокатом в кінотеатрах. Для Скарлетт це означало, що люди будуть менше йти на фільм в кіно, тому меншими стануть і збори за фільм, від яких теж залежить її гонорар.

Але у відповідь на це акторка отримала скасування усіх своїх проектів з компанією Disney. Крім цього, Скарлетт погрожували в чорний список акторів. Напевно, саме тому вона схаменулась та вирішилав врегулювати конфлікт більш мирно. Деякі американські видання списали емоційний позов до суду на вагітність та гормональні стрибки акторки. Адже під час неї, Скарлетт ще й звинуватила кіношників в експлуатації своєї сексуальності.

Фото – Getty Images

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