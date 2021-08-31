Disney не завада: Скарлетт Йоганссон і Кріс Еванс зіграють в фільмі від сценаристів Дедпул

Зірки «Месників» возз’єднаються в новій кінокартині

Скарлетт Йоханссон (Чорна вдова) і Кріс Еванс (Капітан Америка) знімуться в пригодницькому фільмі «Примарний» (Ghosted), який зніме Apple. Уже відомо, що режисером проекту стане британець Декстер Флетчер, якого ми знаємо за фільмами «Рокетмен», «Богемська рапсодія» та «Едді «Орел», а зараз він завершує роботу над «Шерлок Холмс 3».

Цікаво, що сценарій до нового фільму напишуть Ретт Різ і Пол Верник – сценаристи фільму «Дедпул», який зняли Marvel Studios, Walt Disney Pictures, з якими Йоханссон знаходиться в сварці, а у Еванса закінчився контракт.

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Подробиць про новий проект поки немає, проте він описується як романтична історія з пригодами в дусі фільму 1984 року «Роман з каменем», в якому знялися Майкл Дуглас і Кетлін Тернер. Яка ж то класна кінокартина!

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До речі, Еванс і Йоханссон разом попрацювали над шістьма фільмами Marvel – останнім став «Месники: Фінал» (2019). Для Еванса це було останнє виконання ролі Капітана Америки, а Йоханссон попрощалася з роллю Наташі Романофф в сольному фільмі «Чорна вдова», який вийшов на екрани в 2021 році.

Фото – Getty Images

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