Скарлетт Йоганссон вагітна: нарешті офіційно

Це буде вже друга дитина акторки, проте перша спільна з її чоловіком – Коліном Джостом

Чутки про вагітність голлівудської зірки підтвердив її чоловік комік Колін Джост під час свого виступу на сцені.

– У нас буде дитина, це чудово, – розповів чоловік.

Нажаль, це були всі подробиці про вагітність. Все інше пара тримає в таємниці. Нагадаєм, що у Скарлетт вже є 6-річна донька Роуз Дороті від колишнього чоловіка – французького журналіста Ромена Доріака.

Деякі фанати навіть пов’язали позов до суду Скарлетт на Disney зі стрибком гормонів. Так це чи не так – невідомо. Але факт лишається фактом. Офіційною причиною позовом до суду названо те, що Disney вирішив випустити фільм «Чорна вдова» (де Скарлетт грає головну роль) на платформі Disney+ одночасно з прокатом в кінотеатрах.

Фото – Getty Images

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