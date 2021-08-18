Скарлетт Йоганссон вагітна: нарешті офіційно

Тепер офіційно: Скарлетт Йоганссон вагітна
Це буде вже друга дитина акторки, проте перша спільна з її чоловіком – Коліном Джостом
Чутки про вагітність голлівудської зірки підтвердив її чоловік комік Колін Джост під час свого виступу на сцені.
– У нас буде дитина, це чудово, – розповів чоловік.
Нажаль, це були всі подробиці про вагітність. Все інше пара тримає в таємниці. Нагадаєм, що у Скарлетт вже є 6-річна донька Роуз Дороті від колишнього чоловіка – французького журналіста Ромена Доріака.
Деякі фанати навіть пов’язали позов до суду Скарлетт на Disney зі стрибком гормонів. Так це чи не так – невідомо. Але факт лишається фактом. Офіційною причиною позовом до суду названо те, що Disney вирішив випустити фільм «Чорна вдова» (де Скарлетт грає головну роль) на платформі Disney+ одночасно з прокатом в кінотеатрах.
Фото – Getty Images
Читай також:
Зворотній ефект: Скарлетт Йоганссон втратила роботу в Disney
«Завжди краще піти на високій ноті»: Скарлетт Йоганссон попрощалася з роллю Чорної вдови