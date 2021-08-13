Тіна Кароль і KAZKA – Зірочка: прем'єра пісні!

Поп-діва Тіна Кароль анонсувала вихід нового альбому «Молода кров». У збірку увійде дуетний трек артистки з українським гуртом KAZKA. Всі подробиці та реліз пісні – далі в матеріалі!

Тіна Кароль і KAZKA – «Зірочка»: слухати прем’єру!



Тіна Кароль випустила дуетну пісню «Зірочка» з гуртом KAZKA. Це перший трек з україномовного альбому дуетів «Молода кров», вихід якого приурочений до 30-річчя Дня Незалежності України.

– Пісню «Зірочка» написав Дмитро Ципердюк дуже давно. Вона була неймовірно популярною в моєму рідному місті Івано-Франківську, я слухала її ще школяркою. Завжди вірила, що «Зірочка» – всеукраїнський і міжнародний хіт. Крізь роки мене не полишала думка про те, щоб виконати цю пісню, – поділилася Тіна Кароль. – Я запропонувала групі KAZKA заспівати «Зірочку» в дуеті: вони, як ніхто відповідають танцювальному, етнічному, легкому настрою пісні. Саша Заріцька – єдина виконавиця, яка змогла б так невимушено виконати цей майбутній хіт.

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Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька каже, що не так давно сама була в ролі молодого артиста:

– Ми з групою KAZKA пройшли не довгий, але тернистий шлях. І знаємо не з чуток, як складно молодим музикантам доносити свою творчість до багатомільйонної аудиторії. Тому, ми з радістю вирішили підтримати проєкт «Молода кров» і приєднатися до чудової ініціативи Тіни. Ми впевнені, що наш спільний трек «Зірочка» – відмінний старт цього великого і такого важливого для всіх музикантів проєкту.

Реліз альбому «Молода кров» відбудеться 20 серпня. У нього увійшли дуети Тіни Кароль українською мовою з артистами нової формації. Місія цих колаборацій в тому, щоб поповнити каталог української музики сучасними піснями, а також відкрити для широкої аудиторії нові імена.

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