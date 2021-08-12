Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька – про нерозділене кохання і підліткову травму

Зірка зізналася, що в неї ще ніколи не було щасливих відносин

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька – одна з нових українських артисток, про яку мало що відомо, адже відвертих інтерв’ю вона ще не давала. Тож і подробиці про її життя досі залишались у таємниці. Але Маші Єфросініній вдалося вивести селебриті на відверту розмову у своєму YouTube-проекті «Екзамен». Під час інтерв’ю Саша зізналась, що перше її кохання було нерозділеним.

– Я була дуже закохана в свого кращого друга. Думаю, зараз він вже про це знає. Це була перша любов. Він знаходився поруч, я ловила кожен його погляд, збиралася на кожну зустріч з ним… А він такий: «Ей, дружбан», – згадує Зарицька.

З особливим сумом в очах Олександра розповіла про те, що її друг точно здогадувався про почуття, але гуляв з іншими дівчатами та навіть брав їх на зустріч з Сашею.

– У той момент всередині все вмирає і ти ненавидиш цей світ. І це найжахливіше, коли любов нерозділена. Дуже багато пісень є про нього. Це була підліткова травма. Але ми з ним дружили й надалі. Мені здається, що це один із персонажів в моєму житті, який дуже допоміг моєму внутрішньому стану, але й одночасно зруйнував його, – поділилась співачка.

Це все відбувалось в її рідному Харкові. Після навчання в університеті Олександра переїхала до Одеси, де в неї з’явились почуття до іншого хлопця. Розповідає, що і ця любов була дуже складна.

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– Ця людина була проблемною. Це був хлопець переселенець з Донецьку, до Одеси він переїхав з мамою. В нього був складний характер та постійні проблеми: бійки, незрозумілі друзі, випадки з поліцією. Ми навіть хотіли разом жити, але проблеми не дали цього зробити. Відносини тривали декілька місяців, потім ще раз намагались зійтись, але марно, – розповіла солістка гурту KAZKA.

Врешті-решт вони перестали спілкуватись та в Олександри настав ще один морально важкий період життя. Тепер Саші дуже складно довіритись та відкритись для нових відносин. А про всі почуття та переживання співачка розповідає в своїх піснях.

Фото – @kazka.band

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