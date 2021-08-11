Тіна Кароль показала, як виглядала 9 років тому (відео)

Тіна Кароль показала, як виглядала 9 років тому: зовсім інший образ
Співачка виклала відео у свій Instagram
Кадри – це бекстейдж (закулісся) зйомки одного з її кліпів, яка відбувалась 9 років назад. Режисером тоді виступав відовий кліпмейкер Алан Бадоєв.
Тіна Кароль не розповіла подробиці, який саме тоді знімали кліп. Але на відео видно, що образ співачки за ці роки змінився на всі сто відсотків. Тоді в артистки було коротке волосся та більш зухвалий, навіть трохи пацанський образ.
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Зараз же Тіна виглядає більш жіночно та ніжно. Проте підписники дуже оцінили публікацію співачки та позитивно відреагували на неї. «Нічого собі», «Круто», «Оце так сюрприз і бомба» – написали шанувальники в коментарях.
Фото – @tina_karol
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