Зірка розширює лінійку свого взуття

Українська співачка Тіна Кароль представила кросівки власного бренду. Артистка порадувала своїх фанатів новинкою у своєму магазині, де вже представлені туфлі, постільна білизна та свічки.

Кросівки від Тіни Кароль виготовлені з білої шкіри з особливим принтом – малюнком троянди з мікросхем в стилі digital-art. Троянду можна обрати у двох кольорах – срібному та золотому.

«Сделай себе красивое лето! Сияй и наслаждайся комфортом. Кроссовки, созданные в классическом дизайне и украшенные нежным золотистым и серебряным рисунком розы из микросхем в стиле digital-art, станут отличным решением для тебя, живущей в насыщенном ритме. Внутри и снаружи кроссовок- мягкая натуральная кожа, а лёгкая подошва позволит тебе не уставать на протяжении всего дня», – підписала веселе фото артистка.

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