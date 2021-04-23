KAZKA – М’ята: дивитися онлайн прем’єру кліпу

Український гурт KAZKA презентував кліп на нову пісню «М’ята».

Дивитися прем’єру кліпу KAZKA – «М’ята» онлайн:

У кліпі «М’ята» солістка Олександра Заріцька та музиканти гурту постали у різних образах казкових героїв. У відео вони прожили свою історію, яку не вдасться повторити, не занурившись у казку повністю.

– Кліп на пісню «М’ята» є іміджевим фешн-роликом, де усе будується на візуальному ряді. Я би назвав його музичним «Аватаром», де наші герої зі звичного світу потрапляють до загадкового дивопростору. Працюючи над ним, ми максимально дотримувалися європейської подачі. Зокрема, витримували більш довгі кадри та намагалися використовувати цікаві ракурси під час знімань, — поділився режисер Сергій Ткаченко.

Кліп став прекрасною ілюстрацією пісні «М’ята, яку випустили у форматі NFT (невзаємозамінювані токени). Всього за декілька днів трек був оцінений у понад 90 тисяч доларів на платформі proof-of-love.com, а стартова ціна кліпу складає 10 тисяч доларів. Гурт KAZKA стали першими в Україні, хто познайомив усіх з невзаємозамінними токенами у музичній індустрії.

«Утім, де-не-де ще можна віднайти місця, в яких живе прадавня магія. Саме там люди, які вірять у дива, здатні її розгледіти, а іноді навіть відчути на собі. Знайти такі місця дуже непросто. Найчастіше вони приховані від сторонніх очей. До них ведуть портали, хаотично розкидані нашим світом. Ця історія – про один із таких порталів та про дівчинку, яка усім серцем вірила в дива. І не повірите, але вони таки з нею трапилися», – говорить Олександра Заріцька у вступі до пісні «М’ята».

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