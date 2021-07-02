Макс Барських – Ночь-проводник: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Музикант поділився процесом створення хіта-бестселера та мотиваційного настрою для своїх шанувальників. Про все це читай нижче, а просто зараз слухай онлайн прем’єру пісні Макса Барських «Ночь-проводник»

Минулого тижня Макс Барських, який нещодавно представив капсульну колекцію street wear, опублікував у соціальних мережах фрагмент демоверсії пісні «Лей, не жалей». Спочатку суперхіт носив робочу назву «Ночь-проводник» і був виконаний у мінорному настрої. Бурхлива реакція шанувальників і їхні численні прохання викласти повноцінний трек були почуті.

Сьогодні, 2 липня, Макс Барських, чий суперхіт «Туманы» став саундтреком до фільму-призеру Венеціанського кінофестивалю, презентував повноцінну версію пісні «Ночь-проводник» разом із mood video – такою, як вона задумувалася спочатку. Трек уже доступний на всіх цифрових майданчиках.

– Під час роботи над кожним треком я відчуваю величезну відповідальність. Мені хочеться, щоб мої пісні підтримували у важку хвилину, викликали тільки позитивні емоції. Тому навіть у ті моменти, коли мені сумно та самотньо, коли пишуться мінорні вірші, я намагаюся переплавити ці імпульси у щось більш світле, – прокоментував прем’єру Макс Барських, який може представити Україну на «Євробаченні-2022». – Зараз я перебуваю на літньому вайбі, у мене прекрасний, легкий настрій, тому я вирішив так само легко поділитися тим, з чого з’явилася «Лей, не жалей». Коли побачив, наскільки «Ночь-проводник» резонує з моїми прихильниками, як глибоко вони мене розуміють, зрозумів, що просто зобов’язаний поділитися з ними цією історією. Так ми будемо ще сильніше відчувати одне одного.

Макс Барських – «Ночь-проводник»: слова пісні

Пятница ломится в дверь

Меня закружит в танце

Тёмное пространство

Я обойдусь без потерь

Не хочется влюбляться

Нарушать дистанций Я пролетаю мимо пьяных машин

И мне достаточно один на один

Не работают мои номера

И новая жизнь забирает меня Ни о чём не жалей!

Лучше точно не бывает

Всё, что не ранит, делает сильней

Завтра никто не отменяет

Этой ночью свою душу Лей-лей, не жалей

Плавают лица

Лей-лей, не жалей

Надо забыться

Лей-лей, не жалей

И с новой страницы

Лей-лей, не жалей

Лей, не жалей, лей! Я потерял ориентир

Мы растворялись в танце

Начали сближаться

Ты дополняешь мой мир

И мы готовы сдаться

Силе гравитаций Я пролетаю мимо пьяных машин

И мне достаточно один на один

Не работают мои номера

И новая жизнь забирает меня

Ни о чём не жалей!

Лучше точно не бывает

Всё, что не ранит, делает сильней

Завтра никто не отменяет

Этой ночью свою душу Лей-лей, не жалей

Плавают лица

Лей-лей, не жалей

Надо забыться

Лей-лей, не жалей

И с новой страницы

Лей-лей, не жалей

Лей, не жалей, лей! Эта ночь – проводник случайных встреч

И я один за одним, напитки и покрепче

Ночь-проводник, лечи мои раны

Я один на один, и мне нормально Лучше точно не бывает

Всё, что не ранит, делает сильней

Завтра никто не отменяет

Этой ночью свою душу Лей-лей, не жалей

Плавают лица

Лей-лей, не жалей

Надо забыться

Лей-лей, не жалей

И с новой страницы

Лей-лей, не жалей

Лей, не жалей, лей

Нагадаємо, сингл «Лей, не жалей» вийшов у листопаді 2019 го року. За цей час трек став найбільш ротованою піснею українського артиста в радіоформаті по всьому світу, переміг у номінації «Пісня року» та приніс Барських звання «Найпопулярнішого виконавця на радіо» за версією престижної премії TopHit Music Awards-2021.

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