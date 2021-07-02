Макс Барських – Ночь-проводник: слухати онлайн, текст (слова) пісні

Макс Барських – «Ночь-проводник»: прем’єра приквелу суперхіта «Лей, не жалей»
Музикант поділився процесом створення хіта-бестселера та мотиваційного настрою для своїх шанувальників. Про все це читай нижче, а просто зараз слухай онлайн прем’єру пісні Макса Барських «Ночь-проводник»
Минулого тижня Макс Барських, який нещодавно представив капсульну колекцію street wear, опублікував у соціальних мережах фрагмент демоверсії пісні «Лей, не жалей». Спочатку суперхіт носив робочу назву «Ночь-проводник» і був виконаний у мінорному настрої. Бурхлива реакція шанувальників і їхні численні прохання викласти повноцінний трек були почуті.
Сьогодні, 2 липня, Макс Барських, чий суперхіт «Туманы» став саундтреком до фільму-призеру Венеціанського кінофестивалю, презентував повноцінну версію пісні «Ночь-проводник» разом із mood video – такою, як вона задумувалася спочатку. Трек уже доступний на всіх цифрових майданчиках.
– Під час роботи над кожним треком я відчуваю величезну відповідальність. Мені хочеться, щоб мої пісні підтримували у важку хвилину, викликали тільки позитивні емоції. Тому навіть у ті моменти, коли мені сумно та самотньо, коли пишуться мінорні вірші, я намагаюся переплавити ці імпульси у щось більш світле, – прокоментував прем’єру Макс Барських, який може представити Україну на «Євробаченні-2022». – Зараз я перебуваю на літньому вайбі, у мене прекрасний, легкий настрій, тому я вирішив так само легко поділитися тим, з чого з’явилася «Лей, не жалей». Коли побачив, наскільки «Ночь-проводник» резонує з моїми прихильниками, як глибоко вони мене розуміють, зрозумів, що просто зобов’язаний поділитися з ними цією історією. Так ми будемо ще сильніше відчувати одне одного.
Макс Барських – «Ночь-проводник»: слова пісні
Меня закружит в танце
Тёмное пространство
Я обойдусь без потерь
Не хочется влюбляться
Нарушать дистанций
И мне достаточно один на один
Не работают мои номера
И новая жизнь забирает меня
Лучше точно не бывает
Всё, что не ранит, делает сильней
Завтра никто не отменяет
Этой ночью свою душу
Плавают лица
Лей-лей, не жалей
Надо забыться
Лей-лей, не жалей
И с новой страницы
Лей-лей, не жалей
Лей, не жалей, лей!
Мы растворялись в танце
Начали сближаться
Ты дополняешь мой мир
И мы готовы сдаться
Силе гравитаций
И мне достаточно один на один
Не работают мои номера
И новая жизнь забирает меня
Лучше точно не бывает
Всё, что не ранит, делает сильней
Завтра никто не отменяет
Этой ночью свою душу
Плавают лица
Лей-лей, не жалей
Надо забыться
Лей-лей, не жалей
И с новой страницы
Лей-лей, не жалей
Лей, не жалей, лей!
И я один за одним, напитки и покрепче
Ночь-проводник, лечи мои раны
Я один на один, и мне нормально
Всё, что не ранит, делает сильней
Завтра никто не отменяет
Этой ночью свою душу
Плавают лица
Лей-лей, не жалей
Надо забыться
Лей-лей, не жалей
И с новой страницы
Лей-лей, не жалей
Лей, не жалей, лей
Нагадаємо, сингл «Лей, не жалей» вийшов у листопаді 2019 го року. За цей час трек став найбільш ротованою піснею українського артиста в радіоформаті по всьому світу, переміг у номінації «Пісня року» та приніс Барських звання «Найпопулярнішого виконавця на радіо» за версією престижної премії TopHit Music Awards-2021.
Читай також:
Дружина MONATIKа показала зворушливі фото з РАГСу
Тіна Кароль випустила новий кліп: Сексуальні танці на роликах в ліфті