Голлівудський актор Раян Рейнольдс дав ексклюзивне інтерв’ю Новому каналу

«Тілоохоронець дружини кілера» — новий американський комедійний бойовик, який днями вийшов в українському прокаті. Проект з перших днів зйомок привернув увагу мільйонів кіноманів по всьому світу, адже він має неймовірний акторський склад. У головних ролях — Раян Рейнольдс (дилогія «Дедпул», «Форсаж: Гоббс і Шоу», «Життя»), Семюел Л. Джексон («Капітан Марвел», «Месники»), Сальма Гаєк («Бандитки»), а також легенди світового кіно Антоніо Бандерас і Морган Фрімен. Здавалося б, картина приречена на успіх…

Ексклюзив! Раян Рейнольдс розповів про стосунки з Сальмою Гаєк на зйомках фільму «Тілоохоронець дружини кілера»

Але про все по порядку. Фільм «Тілоохоронець дружини кілера» є продовженням комедійного бойовика «Тілоохоронець кілера», який вийшов на екрани в 2017. Перша частина була високо оцінена критиками та численними глядачами, тому творці вирішили замахнутися на сиквел. Однак зробити якісну другу частину буває дуже складно. Багато хто вважає, що «краще першого фільму вже не буде».

Раян Рейнольдс не зміг піти у відпустку у трейлері фільму «Тілоохоронець дружини кілера»

Цікаво, що з цього приводу думає Раян Рейнольдс, виконавець однієї із головних ролей у комедійному бойовику «Тілоохоронець дружини кілера» – офіційний трейлер уже в мережі. Ексклюзивно для Нового каналу голлівудський актор, який нещодавно запустив стрімінговий сервіс з одним фільмом, розповів:

– Часто сиквели провалюються, бо «паразитують» на тому, що було класного в попередньому фільмі. У нашому ж випадку ми лишили настрій стрічки, але додали багато нових фішок і шалених елементів. До того ж, наш режисер Патрик Г’юз – справжній геній, він уміє зробити класний результат з простого сюжету. І чудово відчуває настрій фільму. Це дуже важливо: у тебе може бути сценарій і певні плани, але треба часом зупинятися і прислухатися до моменту, щоб знайти краще рішення.

«Тілоохоронець дружини кілера»: сюжет фільму з Раяном Рейнольдсом, Семюелом Л. Джексоном і Сальмою Гаек

У продовженні комедійного бойовика кілер міжнародного рівня (Семюел Л. Джексон) і його професійний тілоохоронець (Раян Рейнольдс) нарешті потоваришують і… вирушать у відпустку! Однак спокійне життя може їм лише снитися. Коли дружина найманого вбивці (Сальма Гаєк) опиниться у смертельній небезпеці, нашим героям доведеться забути про відпочинок та зосередитися на порятунку красуні.

«Тілоохоронець дружини кілера»: офіційний трейлер фільму



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