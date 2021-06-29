Ексклюзивно для Нового каналу голлівудський актор Раян Рейнольдс дав інтерв’ю про роботу над комедійним бойовиком «Тілоохоронець дружини кілера», а також зізнався, що думає про колег зі знімального майдманчика, зокрема, про виконавицю головної ролі Сальму Гаєк

Днями в українському прокаті стартувала прем’єра нового фільму з Раяном Рейнольдсом, Семюелом Л. Джексоном і Сальмою Гаєк у головних ролях. Картина отримала назву «Тілоохоронець дружини кілера», вона є продовженням комедійного бойовика «Тілоохоронець кілера», який вийшов на екрани в 2017 році. Крім вищезгаданих акторів, в проекті взяли участь легендарні Антоніо Бандерас і Морган Фрімен.

Раян Рейнольдс не зміг піти у відпустку у трейлері фільму «Тілоохоронець дружини кілера»

В рамках прем’єрного показу фільму «Тілоохоронець дружини кілера» Новий канал підготував ексклюзивне інтерв’ю з Раяном Рейнольдсом, виконавцем ролі професійного охоронця Майкла Брайса. Голлівудський актор відкрив декілька закадрових секретів зі знімального майданчика та зізнався, чи вірить в успіх фільму. Крім того, він розповів, як ставиться до того, що персонаж Сальми Гаєк став центральним у другій частині комедійного бойовика.

– В картині «Тілоохоронець кілера» у Сальми було мало сцен, але вона дуже сподобалася глядачам. Зробити її центральною героїнею було логічним рішенням, адже для успіху будь-якого проекту важливо слухати та чути свою аудиторію, – зазначив Раян Рейнольдс, який раніше запустив стрімінговий сервіс з одним фільмом. – До того ж, Сальма чудово показала себе в першій частині, зігравши чарівну Соню Кінкейд, і її історія повинна була отримати продовження. Чесно кажучи, ми особливо не обговорювали це питання: було очевидно, що вона має стати хедлайнером у новому фільмі.

Раян Рейнольдс у трейлері фільму «Персонаж»

Раян Рейнольдс також зізнався, що на знімальному майданчику фільму «Тілоохоронець дружини кілера» було дуже весело. За його словами, з акторами весь час траплялися якісь казуси, але найчастіше «діставалося» йому та Сальмі Гаєк:

– Половину зйомок ми з Сальмою були мокрими до нитки, бо весь час пірнали то в океан, то в річку під час нашої європейської кінопригоди. Були і зіпсовані дублі, і падіння, і синьці… Але це все – частина роботи. І це весело!

«Тілоохоронець дружини кілера»: сюжет фільму з Раяном Рейнольдсом, Семюелом Л. Джексоном і Сальмою Гаек

У продовженні комедійного бойовика кілер міжнародного рівня (Семюел Л. Джексон) і його професійний тілоохоронець (Раян Рейнольдс) нарешті потоваришують і… вирушать у відпустку! Однак спокійне життя може їм лише снитися. Коли дружина найманого вбивці (Сальма Гаєк) опиниться у смертельній небезпеці, нашим героям доведеться забути про відпочинок та зосередитися на порятунку красуні.

«Тілоохоронець дружини кілера»: офіційний трейлер фільму



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