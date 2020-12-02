TVORCHI влаштували камерну презентацію нового альбому 13 waves (ВІДЕО)

Український гурт вперше презентував свій альбом 13 waves у live-форматі! Виступ відбувся у рамках цьогорічних активностей премії Aprize Music Award. А головним сюрпризом виступу став дует з Alina Pash, який відбувся на відстані багатьох кілометрів між артистами!

Цієї осені гурт TVORCHI випустив свій новий альбом 13 waves. Оскільки учасники гурту відчували соціальну відповідальність перед своєю аудиторією, хлопці не проводили презентації альбому у класичному форматі.

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Проте про альбом гурту говорили далеко за межами професійної музичної індустрії. Кількість стримінгів 13 waves за перший місяць з дати релізу перевищила 2 мільйони! Саме тому редакція Радіо Аристократи не залишила артистів без уваги та запросила TVORCHI презентувати 13 waves у рамках Aprize Music Award.

– Онлайн-презентація альбому – це цікавий формат, який став спасінням для музикантів у 2020 році, – Андрій. – Та насправді мені здається, що всі, і ми зокрема, вже трохи втомилися від існування виключно в онлайні. Нам надзвичайно хотілося б презентувати 13 waves наживо, побачити сяючі очі аудиторії, їхні непідробні справжні емоції та пережити кайф від живого перфомансу разом.

– Виступати у Zoom було дуже весело та незвично, – Джеффрі. – Я навіть скажу, що хвилювалися більше, аніж зазвичай. Безумовно, у нас це був перший досвід виступу в такому форматі. Але ми дуже раді, що Аліна знайшла час, приєдналася і стала частиною цього перфомансу. Мені сподобалася кожна його секунда!

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Цей рік для премії особливий, оскільки вже п’ять років поспіль Aprize не лише обирає найкращий реліз року, а й відкриває нові імена широкому загалу. Тому до урочистого оголошення кращого релізу року Радіо Аристократи разом з Tic Tac обере п’ять номінантів, які, за версією редакції, варті уваги слухачів та проведуть п’ять важливих перфомансів, аби відчути, яким був музичний 2020-й. Головна мета команди організаторів – розкрити вже відомих артистів з нової сторони або надати можливість початківцям показати себе широкій аудиторії.

Саме TVORCHI розпочали серію концертів від Радіо Аристократи та Tic Tac у рамках премії Aprize Music Award. Вони вперше долучили до свого виступу Alina Pash, яка приєдналася до артистів онлайн, що стало першим кейсом такого дистанційного виступу двох артистів.

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