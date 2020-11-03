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TVORCHI розповіли, як писали новий альбом 13 waves (ВІДЕО)

TVORCHI

Музиканти розкрили усі музичні секрети написання альбому 13 waves

Учасники гурту TVORCHI – Андрій та Джеффрі – поділилися процесом створення та запису кожного треку з нового альбому 13 waves. Вони пояснили, як на самоізоляції, коли перебували кожен у себе вдома, їм вдалось написати нову платівку.

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«Ого, це хлопці з Тернополя? А ми такі: «God damn, what’s popping?», – розпочинає свою відеорозповідь Андрій. І досі ті, хто вперше чують музику TVORCHI, дивуються, як круто звучить український гурт.

«Мені подобається, коли музика класифікує мистецтво. Наприклад, навіть образотворче мистецтво – це все про шари. Якщо ви хочете отримати 3D-ефект, то вам доведеться розпочати з простих ліній, з умовного 2D, а потім додавати зверху більше та більше деталей. Так працює і музика», – розповідає Джеффрі.

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Як відбувався процес нашарування музики у треці, як створювали головні хуки й тексти пісень, де брали ідеї та натхнення, і чому музиканти не могли не писати музику під час карантину – дивись у YouTube-відео.

«І це увійшло в пісню! Я відреагував – «Боже мій» і відразу ж сказав Андрію: «Будь ласка, просто залиш це в треку». Адже такий дивний звук сам по собі, але коли ти вмикаєш всі доріжки разом, просто вау!» – заінтригував Джеффрі, розповідаючи про трек Feeling Ok.

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