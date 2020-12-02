Акторка Еллен Пейдж оголосила себе трансгендером

Зірка «Джуно» та «Людей X» заявила про зміну статі

Канадська акторка Еллен Пейдж офіційно оголосила, що стала трансгендером. Дівчина попросила звертатися до неї на ім’я Елліот, а також використовувати чоловічі займенники щодо своєї особи. Про зміну сексуальної ідентифікації було оголошено у соціальних мережах.

«Я хочу розповісти вам, що я транс, мої займенники – «він/вони», і мене звуть Елліот. Мені подобається бути транс і квір-людиною», – написав актор.

Окрім свого камінгауту Пейдж пообіцяв боротися за права трансгендерів, частка самогубств серед яких наразі складає до 40%.

«Попри те, що я наразі глибоко щасливий, і розумію, якими привілеями володію, я боюся. Я боюся вторгнення в моє життя «жартів», ненависті та насильства», – написав трасгендер.

Нагадаємо, що у 2014 році Пейдж відкрито розповів про свою гомосексуальність. Зараз актор одружений з хореографом Еммою Портер.

Фото: Getty Images

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