Світлана Тараборова з родиною переїхала у новий будинок (ФОТО)

Артистка нарешті придбала власне житло

Українська співачка Світлана Тарабарова з родиною переїхала у новий будинок. Радісною новиною зірка поділилася у своєму Instagram.

«МИ ВДОМА! Нарешті, ми переїжджаємо у наш #світлийдім ☺️ Не передати емоцій, як ми довго на це чекали, як багато працювали і працюємо, щоб наші діти, нарешті, гралися у своїй дитячій ???? І хоча багато чого ще в процесі ( ви ж знаєте, #РЕМОНТ не закінчується ????) я все вам обов’язково покажу і розкажу, слідкуйте за постами та сторіз )) P.S.: дякую @dveribelorussii_ukraine за втілення нашої ідеї із сонечком ???????? Я щаслива з вами розділяти найважливіші моменти свого життя ☺️» – підписала фото біля дверей будинку Тарабарова.

Свій будинок Світлана з чоловіком Олексієм придбали ще у червні. Переїзд відбувся тільки зараз, бо житло не так давно добудували. Тарабарова відзначає, що ремонт у їхньому «світлому домі» досі триває, а тому показувати інтер’єри вона буде пізніше. Хоча те, як зірка разом з сином розпаковує коробки, можна побачити у її Instagram.

«Переїзд… Кажуть, що ремонт – то стихійне лихо???? Це кажуть ті люди, які ніколи не переїжджали ???? Переїзд із двома дітьми- це ще той експірієнс, мами зрозуміють???? І як добре, що поки батьки шукають валеріанку, для Івана це просто схоже на веселу гру) А ви колись переїжджали? А куди?))» – підписала серію фото зірка.

Відомо, що будинок Світлани Тарабарової та її родини розташований за сім кілометрів від міста Києва. Для подружньої пари це перша спільна нерухомість, до цього вони 13 років проживала у орендованому будинку.

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