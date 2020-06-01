ALYOSHA і Тарас Тополя розсекретили стать майбутньої дитини
Не так давно стало відомо про майбутнє поповнення в зірковій родині. А вчора артисти повідомили, що чекають на дівчинку!
Для ALYOSHA і фронтмена групи «Антитіла» це вже буде третя дитина: вдома на сестречку вже дуже чекають два братика – 4-річний Марк і 7-річний Роман.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
ALYOSHA розповіла, що у неї самої – двоє старших братів, і вона може собі уявити, що чекає її дочку в майбутньому.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Я хочу стати тим від кого буде син, а потім ще одна, а потім ще один… ⠀ Дівчинка! ⠀ З коханою @alyoshasinger і нашими хлопцями в очікуванні 😉 ❤️
Нагадаємо, що недавно батьками стала ще одна пара музикантів. У ONUKA і MANEKEN в травні народився синочок. Дуже скоро стане мамою вдруге і яскрава Світлана Тарабарова. У світі шоу-бізнесу справжній бебі-бум в цьому році!
Фото: @tarastopolia
Читай також:
Хоакін Фенікс вперше стане батьком!
«Я вже пузатик»: вагітна Влада Роговенко засвітила кругленький животик (ФОТО)