Не так давно стало відомо про майбутнє поповнення в зірковій родині. А вчора артисти повідомили, що чекають на дівчинку!

Для ALYOSHA і фронтмена групи «Антитіла» це вже буде третя дитина: вдома на сестречку вже дуже чекають два братика – 4-річний Марк і 7-річний Роман.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALYOSHA (@alyoshasinger) 21 Май 2020 в 7:17 PDT

ALYOSHA розповіла, що у неї самої – двоє старших братів, і вона може собі уявити, що чекає її дочку в майбутньому.

Нагадаємо, що недавно батьками стала ще одна пара музикантів. У ONUKA і MANEKEN в травні народився синочок. Дуже скоро стане мамою вдруге і яскрава Світлана Тарабарова. У світі шоу-бізнесу справжній бебі-бум в цьому році!

Фото: @tarastopolia

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