У поважному віці монархиня продовжує займатися улюбленим заняттям

У всьому світі по-троху починають послаблювати карантин і люди повертаються до звичних справ. Винятком не стала і королева Єлизавета II, яка одразу ж вирушила на кінну прогулянку. Її Величність самостійно проїхалася верхи у свої 94 роки!

Цілих три місяці монархиня перебувала на самоізоляції зі своїм чоловіком принцом Філіпом у Віндзорському замку. І це вперше за увесь цей час вона потрапила в об’єктиви репортерів.

Фотографи увіковічнили Єлизавету II верхом на одному з її улюблених коней 14-річному гірському поні на ім’я Балморал Ферн. На прогулянці королева була не одна – її супроводжував конюх Террі Пендри. Судячи з емоцій на фото, Королева була рада повернутися до улюбленого заняття.

Фото: Getty Images

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