Новиною про поповнення у родині зіркова парочка поділилася у соціальних мережах

Чутки з приводу кругленького животика української артистки підтвердилися. Співачка Alyosha та її чоловік, фронтмен гурту «Антитіла» Тарас Тополя більше не приховують свого нового статусу. Радісною новиною щасливий батько поділився із шанувальниками в Instagram:

«У нас буде дитина! ❤️Минулого разу я не відразу розгадав послання Олени про майбутнього первістка, коли вона залишила на кухні, серед солодощів, міні-конверт для новонароджених. Тоді це змусило її трохи переживати, тому тепер вона повідомила про вагітність без будь-яких ритуалів – просто оголосила результат тесту. Ми посміхнулися, поцілувалися і почали готуватися до статусу багатодітної сім’ї».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia) 28 Апр 2020 в 12:12 PDT

Фанати побажали щастя своїм кумирам і почали вгадувати, кого чекає зіркова пара: «Принцессы вам желаю!», «Радуюсь за Вас, как за родных», «Молодцы, теперь нужна девочка – помощница маме», «Поздравляем вас от чистого сердца❤️ Здоровья малышу и маме))».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Taras Topolia (@tarastopolia) 28 Апр 2020 в 11:02 PDT

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