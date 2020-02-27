Мінімалізм, неон і віртуальна реальність – ключові візуальні тренди нового десятиліття в проникливій відеороботі MONATIK «Сильно».

На офіційному YouTube каналі відбувся реліз довгоочікуваної відеороботи найпопулярнішого артиста сучасності в Східній Європі MONATIK на трек «Сильно», який увійшов до третього сольного альбому «LOVE IT ритм». У новому кліпі артист відправляє глядача у відкритий космос любові, в спроектований ним самим сон, який він щиро бажає спробувати кожному.

MONATIK інтегрував нескінченний світ підсвідомості в повсякденне життя в самому серці Києва. Головна героїня відео – відома модель Анна Шуть занурилася в атмосферу майбутнього в своєму сні, здійснивши політ з висоти 30 метрів і для зйомок проходила спеціальну підготовку з акробатами.

Даною відеороботи мультіартіст відкриває наступну сторінку кліпографії сучасності і в черговий раз задає тренд в філософії візуального мистецтва. Це новий «сильний» етап у творчості MONATIK:

– Іноді, коли сильно любиш, здається, що потрапив в сон. Нічого навколо не існує. Лише невагомість і краса, на яку хочеться дивитися вічно. З усіх ракурсів. В будь-який час. Краса, що не знає кордонів, страхів і кінця. Та, що пробуджує в Вас творця, портрети якої хочеться малювати знову і знову для того, щоб емоції, які Вона дарує, залишилися, застигли назавжди і ніколи не вщухали, а перетворювалися на музику, слова, вірші, пісні.

Вихід кліпу артист анонсував арт-тизером, в якому занурив слухачів у світ власної фантазії. У ньому MONATIK з’являється в просторі серед п’ятьох овечок, під ледь помітні звуки з треку. На наступний день в мережі з’явилося відео, де було вже чотири овечки. Ще через день – три.

– Коли сильно любиш, іноді здається, що потрапив в найкрасивіший сон. – коментує свою нову роботу артист. – Настільки легкий, що перед тим, як до нього потрапити, не доводиться застосовувати прийоми на зразок підрахунку овець, які давно вже не працюють… На це просто немає часу… Він охоче зникає або зупиняється… Часу не існує … Або його стає так багато, що вій втрачає значимість і забуваєш про його існування… Як же прекрасно навіть прокинувшись, зрозуміти, що сон був лише злегка гіперболізований своїми барвами і відсутністю гравітації – все інше відбувається наяву. Ця робота саме про ці відчутті. Падіння вгору. Падіння в космос, ім’я якому Любов. Навіть прокинувшись, нехай життя буде як найкрасивіший, коли-небудь спроектований в голові сон. Дарує справжню, людську радість, Сильно красива, щаслива, тому що Ваша… пробуджує творця … Просякнута любов’ю… наяву.

Режисером відеороботи «Сильно» виступила беззмінний soulmate MONATIK Таню Муінне, яка в цьому році співпрацювала зі світовими артистами Кеті Перрі та ROSALIA.

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