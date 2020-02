Український співак разом з дружиною побував на церемонії міжнародної музичної премії

Мультиартист MONATIK відвідав сорокову ювілейну церемонію Brit Awards 2020, яка 18 лютого проходила у Лондоні. На стадіоні стадіоні О2 зібралися топові артисти з усього світу. Разом з MONATIK до списку запрошених зірок потрапили Біллі Айлиш, Джастін Бібер, Аріана Гранде, Сем Сміт, Ед Ширан, Coldplay і багато інших.

Посмотреть эту публикацию в Instagram monatik_official 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

На церемонію вручення нагород MONATIK прийшов в піджаку Stella McCartney, а оригінальним акцентом став капелюх від Alexander Wang. Дружина музиканта Ірина вибрала total look від українського дизайнера Івана Фролова.

– Ви напевно запитаєте, що це у мене за цікавий капелюх на голові? Я обрав найбільший. Адже буде дуже багато спогадів, емоцій, і все треба помістити в одну голову. Тому це капелюх спогадів. Потім все це – радісні моменти та емоції – треба привезти додому, – пожартував MONATIK.

Кращими виконавцями за версією Brit Awards в цьому році стали репер Стормзі і співачка Мейбл. У номінації «Краща британська група» перемогли інді-рокери Foals. Кращим молодим артистом визнали Льюїса Капальді, а його трек Someone You Loved став піснею року.

Ще одна нагорода від Brit Awards пішла до репера Дейву за кращий альбом під назвою Psychodrama. У номінації «Кращий міжнародний артист» переміг репер Tyler, The Creator. А найкращою міжнародною артисткою стала Біллі Айлиш. На церемонії вона заспівала свою нову пісню No Time To Die, яка стала саундтреком до однойменної 25-ої частини Бондіани.

Читай також:

Яким буде номер KRUTЬ на фіналі Нацвідбору на «Євробачення-2020»? Ексклюзив!

Гурт TVORCHI дописав трек Bonfire завдяки своїм фанатам