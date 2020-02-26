Феномен цьогорічного нацвідбору на «Євробачення». Гурт-фенікс, який відродився та написав хіт, що звучить на топових радіостанціях України. 13 квітня оновлені Cloudless зіграють перший столичний сольник в камерній атмосфері Caribbean Club.

Гурт, чиї пісні лунали в численних українських ТВ-шоу та серіалах, у 2019-му взяв творчу паузу. Однак гучного повернення Cloudless 2.0 не довелося чекати довго. Менш ніж за півроку гурт представив публіці нових учасників та увірвався до національного відбору на Євробачення з потужним хітом Drown Me Down.

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Далі були шалена підтримка публіки, тисячі схвальних відгуків та ротація треку на радіостанції Хіт FM.

Сьогодні Cloudless – це засновник гурту Антон Панфілов, вокаліст Юрій Каналош, відомий участю в телевізійних шоу, та Михайло Шатохін.

Нон-конформісти душею, музиканти вирішили зіграти концерт у понеділок – день, коли весь світ відзначає День рок-н-ролу. Так, саме 13 квітня Cloudless збирає прихильників та зіркових друзів в Caribbean Club, щоб вписати нові рядки в історію гурту.

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