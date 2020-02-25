Женя Галич протролив хейтерів. Відео

Фронтмен групи О.Torvald записав іронічну відеовідповідь усім, хто до сих пір дорікає їм 24-м місцем на «Євробаченні – 2017»

Женя Галич вирішив висловити все, що думає про прогнози і порівняння «знавців» Євробачення. Після перемоги групи Go_A в Нацвідборі -2020 в соцмережах піднялася хвиля занепокоєння, що пісню і номер не зрозуміють і Go_A займе таке ж місце, як і О.Torvald.

Так, група Галича досягла не дуже високого результату на цьому міжнародному конкурсі. Серед усіх українських учасників вони найостанніші – зайняли 24-е місце, «Гринджоли» – 19-е, Mélovin – 17-е, Гайтана – 15-е. І це переслідує групу вже третій рік.

Галичу настільки набридло, що успіхи О.Torvald ніхто не помічає, що він зі смаком протролив хейтерів. Навіть Притулу залучив. Дивись, що придумав Женя:

До слова, шанувальники «Євробачення» оцінили пісню Go_A. І «Соловей» опинився у топ-5 рейтингу деяких відеоблогерів. Що ж, подивимося, як сприймуть український гурт у Нідерландах. Нагадаємо, що «Євробачення -2020» відбудеться у травні у Роттердамі.

Фото – @jenia_galich