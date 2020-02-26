Артиста дуже ранили подібні обговорення його особистого життя

Нещодавно український співак MELOVIN, який брав участь в «Євробаченні-2018», став гостем телеведучої Маші Єфросиніної в «Іспиті на відвертість» на її YouTube-каналі. Під час інтерв’ю він розповів про плітку, яка його образила.

Виявилося, що MELOVIN приписували роман з Андрієм Данилком, який виступає на сцені в амплуа Вєрки Сердючки. Артист дізнався про подібні чутки від колег по шоу-бізнесу.

– Мене зачепило, коли сказали, що я сплю з Андрієм Михайловичем Данилко. Це пустили в пресі. Спочатку я приїхала на Нацвідбір в гості і мені плітками-плітками донесли типу: «Ти знаєш, що телеканал говорить про це?» Я кажу: «У сенсі?» Потім я знаходжу якусь статтю, де пишуть, що я нібито перебуваю з ним у стосунках. Це мене образило, бо у мене неймовірно величезну повагу до людини. Шалену. Потім я подзвонив Андрію Михайловичу і розповів про це. Андрій Михайлович каже: «Слава Богу, шо не з Винником». У мене відразу настрій розцвів, – прокоментував ситуацію MELOVIN.

Телеведуча Маша Єфросиніна дуже здивувалася, що MELOVIN називає Данилко по імені та по батькові. На це артист відповів так:

– Я не доріс, щоб називати його Андрій. Андрій Михайлович. Ніяк інакше. Мене так виховували. Я не можу по іншому. Це неповага.

Відпустити таку серйозну ситуацію MELOVIN вдалося, тільки обговоривши її з мамою і самим Андрієм Данилком. Його формула забути про проблему – просто виговоритися максимальній кількості людей.

Більше про особисте життя MELOVIN і його душевні переживання, дивіться в «Іспиті» Маші Єфросиніної.

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