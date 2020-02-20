Куряче філе нашвидкоруч від Юлії Панкової
Ведуча «Ревізора» на Новому каналі, кулінар та гастроексперт Юлія Панкова любить готувати страви з курки. Це швидко і смачно, а ще – корисно. Отже, гайда до кухні
Для багатьох людей найулюбленішим видом м’яса є куряче філе. Воно ніжне, малокалорійне і багате на білок. А ще його легко та швидко готувати. Можна смажити, тушкувати, варити, запікати та фарширувати. Страви виходять різноманітні й добре поєднуються з багатьма гарнірами.
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Юлія Панкова – не виключення. І вона має власний рецепт приготування філе.
– Колись побачила на німецькому каналі, як готувати філе курки з сиром та беконом, – розповідає Юля. – Пригадую, як тоді кухар пропонувала використовувати сир «Філадельфія». Я ж вирішила приготувати філе з іншим, дешевшим вершковим сиром. Смак страви дуже пікантний, адже сир пом’якшує філе, а бекон створює ніжну скоринку. Ділюся з вами рецептом. Швидко, легко, смачно і дуже оригінально.
Інгредієнти (на 6 порцій):
- 6 шт. – курячих філе
- 400 г – вершкового сиру
- 500 г – бекону (тонко порізаного)
- Сіль – за смаком
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Приготування:
- Зачистіть філе – зніміть з м’яса плівочки
- У кожному шматку зробіть акуратний надріз-кишеню. Головне, щоб шматок при цьому залишався цілісним.
- Кожне філе начиніть сиром.
- Оберніть шматки беконом так, щоб не було видно курки.
- Останній крок – відправте в духовку, нагріту до температури 180 градусів, на 30 хвилин.
Страва готова!
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