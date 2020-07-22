5 причин подивитися веб-серіал «FAKE»

Серіал, який і розсмішить, і змусить замислитися про власне життя і його головні цінності

Вже 27 липня Новий канал презентує на своєму YouTube-каналі молодіжну комедію «FAKE». Розповідаємо, чому подивитися цей серіал має кожен.

Поринь у FAKE! Новий канал знімає веб-серіал про інстаграмне життя

1. Це перший веб-серіал медіахолдингу StarLightMedia. Подивитися «FAKE» можна буде тільки на YouTube, зате в будь-який зручний для вас час.

– У веб-серіалу є певні привілеї: все можна робити більш вільно, відкрито, без урахування цільової аудиторії телеканалу. Нашим головним завданням було зняти веселий, органічний, динамічний серіал з живими сценами і героями, – поділився режисер-постановник «FAKE» Андрій Оленич.

Jerry Heil написала саундтрек #БЛОГЕР для веб-серіалу FAKE

2. Серіал розповідає про те, що справді хвилює сучасну молодь. В основі сюжету – історія блогерки Лізи, яка переїхала до столиці зі Жмеринки в гонитві за популярністю і багатством. Але поки що їй вдається лише створити ілюзію красивого життя в Instagram шляхом обману всіх оточуючих і найближчих людей. Але чи варте фейкове luxury-життя того?

– Сучасна молодь дуже залежна від соцмереж. Перед тим, як випити кави і з’їсти тістечко, ми повинні сфотографувати їх і розмістити в Instagram. І так в усьому, – вважає актриса Анна Остапенко, яка зіграла Лізу. – У молоді дуже велика проблема з цим. Сподіваюся, «FAKE» допоможе людям більше цінувати живе спілкування і живі емоції.

Забронюй дату: Коли вийде веб-серіал «FAKE»?

3. У «FAKE» грають вже улюблені актори. У головних ролях – зірки серіалів Нового каналу «Перші ластівки» і «Новенька»: Анна Остапенко (Ліза), Максим Девізоров (Марк), Євген Лісничий (Діма). А ще ви побачите дівчину Максима Девізорова – актрису Лілію Цвелікову, яка зіграла найкращу подругу Лізи Валю.

4. Саундтрек до веб-серіалу написала Jerry Heil. Днями автор хіта #ОХРАНА_ОТМЄНА презентувала пісню #БЛОГЕР, яка і стала головною темою веб-серіалу Нового каналу.

– Ця пісня була написана ще до #ОХРАНА_ОТМЄНА. У мене є подруга Оля Боравльова – моя муза, креативний продюсер, а ще сценарист реаліті, яке я збираюся запустити. У той день, коли видалили мій канал на YouTube, вона сказала: «Не переймайся, це знак. Ти просто повинна робити свою музику (раніше на YouTube-каналі Jerry Heil виходили кавери на інших виконавців, – прим. ред.)! Напиши трек про блогера». Я так і зробила. Пісня мені прийшла чомусь російською, можливо, тому що я весь день спілкувалася з російськомовною Олею. Саме через це довго не публікувала трек – хвилювалася через реакцію загалу, – зізналася співачка. – Зараз думаю, що нічого страшного в тому, що пісня прийшла мені російською, немає. І коли вже була готова випустити #БЛОГЕР, мені надійшла пропозиція від Нового каналу записати саундтрек про блогерів, які живуть фейковим життям. І пазл склався.

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5. У «FAKE» «засвітилася» переможниця «Від пацанки до панянки». Так-так, в одній із серій ви побачите Женю Мазур, яка виграла в четвертому сезоні реаліті.

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– Зйомки в серіалі мені дуже сподобалися, – поділилася враженнями екс-пацанка. – Це щось нове для мене. Так, під прицілами камер я була не вперше. Але зйомки в реаліті «Від пацанки до панянки» і зйомки в серіалі – абсолютно різні речі. На «Пацанках» ми відразу заходили в кадр, не було ні сценарію, ні репетицій, ні дублів. Все правдиво, реально. На зйомках «FAKE» я потрапила в абсолютно новий світ. Інші відчуття, інша атмосфера … Але це було круто. Над створенням цього проекту працювала чудова команда.

В інших епізодах серіалу знялися також модель з 13-м розміром грудей Міла Кузнєцова і журналіст проекту «Таємний агент» Олександр Адамлюк.

Уже 27 липня – прем’єра веб-серіалу «FAKE» на YouTube!