У першому випробуванні проєкту Екси 3 сезон 11 випуск усі учасники отримають запрошення на власне весілля! Хлопці чекатимуть біля вівтаря, тоді як дівчата вирушать на примірку суконь. Для них таке випробування буде несподіванкою, адже далеко не всі готові зв'язати себе шлюбом.

Хлопці ще більше здивуються, коли до вівтаря приведуть наречених, адже це будуть не їхні дівчата! Цього тижня пари перемішають між собою. Усі мають пройти три випробування з чужими колишніми. Чи будуть результати нових пар гіршими чи кращими? Яких висновків дійдуть учасники за цей тиждень? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 11 випуск від 23.11.2021!

Екси 3 сезон 10 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 11 випуск – дивитись онлайн частину 2