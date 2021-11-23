Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 11 від 23.11.2021
23 листопада

Випробування над прірвою. Екси. Сезон 3. Випуск 11. Частина 3

Дивися онлайн третє випробування Екси 3 сезон 11 випуск! Нові пари побувають на експрес-побаченні, яке дозволить їм дізнатися одне одного трохи краще. Після цього учасники проходитимуть випробування по троє – дівчина, її екс та її тимчасовий партнер. Хто зможе відповісти на запитання про дівчат краще – їхні колишні чи хлопці, з якими вони просто недовго поговорили? Дізнайся прямо зараз!

Дівчат по черзі підвішуватимуть на тросах за мостом. Якщо хлопці відповідатимуть неправильно, дівчина може вирушити у політ над прірвою! Кому не пощастить? Дивись у шоу Екси 3 сезон 11 випуск!

Екси 3 сезон 11 випуск – дивитись онлайн

Випробування над прірвою. Екси. Сезон 3. Випуск 11. Частина 3
Хто зіграє весілля на проєкті? Екси. Сезон 3. Випуск 11. Частина 1
Геворг втратив терпіння від ревнощів. Екси. Сезон 3. Випуск 11. Частина 2
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь