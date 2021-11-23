У другому випробуванні проєкту Екси 3 сезон 11 випуск кожну пару поставлять на невелику конструкцію, яка кожні 15 хвилин ставатиме менше. Колишні будуть попарно тримати коромисла з вагою. Їм потрібно буде протриматися на платформі цілу годину, тоді як вантаж на плечах ставатиме все важчим і важчим. Учасники зможуть самостійно вирішувати, чи хочуть вони брати ще більше ваги, чи ні. Також їм доведеться стояти досить близько одне до одного. Особливо ревнивим учасникам буде важко дивитися, як їхня друга половинка притискається до когось іншого. Чи зможуть пройти це випробування Альона і Геворг, попри сильні ревнощі? Дивись у проєкті Екси 3 сезон 11 випуск від 23.11.2021!

Екси 3 сезон 11 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 11 випуск – дивитись онлайн частину 3