В первом испытании проекта Эксы 3 сезон 11 выпуск все участники получат приглашения на собственную свадьбу! Парни будут ждать у алтаря, в то время как девушки отправятся на примерку платьев. Для них такое испытание будет неожиданностью, ведь далеко не все готовы связать себя узами брака.

Парни еще больше удивятся, когда к алтарю приведут невест, ведь это будут не их девушки! На этой неделе пары перемешают между собой. Всем предстоит пройти три испытания с чужими бывшими. Будут ли результаты новых пар хуже или лучше? К каким выводам придут участники за эту неделю? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 11 выпуск от 23.11.2021!

Эксы 3 сезон 10 выпуск – смотреть онлайн

Эксы 3 сезон 11 выпуск – смотреть онлайн часть 2