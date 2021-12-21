Дізнайся просто зараз, хто виграв у фіналі Екси 3 сезон 15 випуск! П'ятнадцять тижнів пари боролися за свої стосунки та головний приз проєкту. Їм довелося змінити свій погляд на багато речей заради шансу на спільне майбутнє. У фіналі Екси 3 сезони всі учасники зберуться на фінальній вечірці. Вони оцінять, наскільки багато роботи проробили над собою фіналісти, щоб дійти до цього етапу. Обидві пари пішли на жертви, щоб зберегти свої стосунки, але лише одна отримає головний приз проєкту. Хто це буде? Дізнайся просто зараз – дивись фінал Екси 3 сезон 15 випуск.

Екси 3 сезон 15 випуск – дивитися онлайн