Цього тижня у проєкті Екси 3 сезон 13 випуск учасники зіграють у легендарну гру «Мафія»! Але для початку ведучим треба буде вибрати, хто перейде на темний бік. Для цього їм доведеться з'ясувати, хто з учасників готовий підписати договір із власною совістю. Бажаючим стати «мафією» доведеться погодитись на умови, які можуть йти всупереч із їхніми принципами. Зокрема, може доведеться брехати своєму колишньому, поливати брудом інших учасників та вигадувати для них покарання. Хто готовий підписати договір зі своєю совістю та стати «мафією»? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 13 випуск від 07.12.2021!

Екси 3 сезон 12 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 13 випуск – дивитись онлайн частину 2