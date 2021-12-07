Дізнайся у програмі Екси 3 сезон 13 випуск, хто був мафією і яка з пар покине проєкт цього тижня. Чи зможе «мафіозі» приховувати свою особистість до кінця?

Для початку учасники мають пройти фінальне випробування. Колишніх прив'яжуть тросами за пояс до котушок. Вони по черзі відповідатимуть на запитання. Якщо більшість учасників не повірить відповіді, котушка натягне трос сильніше. Чи продовжать партнери триматися за руки навіть тоді, коли їм буде боляче і важко, а всі навколо будуть підривати їхню довіру одне до одного? Дивись у програмі Екси 3 сезон 13 випуск!

Екси 3 сезон 13 випуск – дивитися онлайн