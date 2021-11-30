Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 12 від 30.11.2021
30 листопада

Дівчатам довелося їсти личинок та сире м’ясо. Екси. Сезон 3. Випуск 12. Частина 1

У програмі Екси 3 сезон 12 випуск учасникам доведеться прожити тиждень в екстремальних умовах. Однак у колишніх є шанс зробити умови для себе та своєї другої половинки більш комфортними, якщо вони пройдуть низку індивідуальних випробувань.

Спочатку хлопці збиратимуть речі для себе та своїх колишніх. Дівчата зможуть взяти із собою лише ті речі, які є у їхніх списках. Чоловіки не бачили ці списки, тож їм доведеться самостійно здогадуватися, що потрібно їхній другій половинці.

А ось дівчатам доведеться подбати про місце для ночівлі. Їм доведеться їсти личинок, сире м'ясо та свинячу шкіру, щоб «заробити» на намети та спальники. Хто не зможе пересилити свою бридливість? Дивись у проєкті Екси 3 сезон 12 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 11 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 12 випуск – дивитись онлайн частину 2

Дівчатам довелося їсти личинок та сире м’ясо. Екси. Сезон 3. Випуск 12. Частина 1
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