Новий каналЕксиСезон 3Екси. Сезон 3. Випуск 13 від 07.12.2021
07 грудня

Гірка правда чи солодка брехня? Екси. Сезон 3. Випуск 13. Частина 2

У проєкті Екси 3 сезон 13 випуск учасники дізнаються більше про своїх колишніх. Напередодні другого випробування кожного перевірять на детекторі брехні. Потім кожен учасник або учасниця мають відповісти на ті самі запитання, які ставили їхнім партнерам. Якщо відповіді обох партнерів співпадуть, нічого не станеться. Якщо ж у когось відповіді будуть відрізнятися, то учаснику, що припустився помилки, доведеться викупатися під душем з неприємної рідини! Хто дізнається багато нового про свого партнера? І кому доведеться переглянути свої погляди на стосунки? Дивись у програмі Екси 3 сезон 13 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 13 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 13 випуск – дивитись онлайн частину 3

Гірка правда чи солодка брехня? Екси. Сезон 3. Випуск 13. Частина 2
Колишні засинають, прокидається мафія. Екси. Сезон 3. Випуск 13. Частина 1
Хто був мафією? Екси. Сезон 3. Випуск 13. Частина 3
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