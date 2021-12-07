У проєкті Екси 3 сезон 13 випуск учасники дізнаються більше про своїх колишніх. Напередодні другого випробування кожного перевірять на детекторі брехні. Потім кожен учасник або учасниця мають відповісти на ті самі запитання, які ставили їхнім партнерам. Якщо відповіді обох партнерів співпадуть, нічого не станеться. Якщо ж у когось відповіді будуть відрізнятися, то учаснику, що припустився помилки, доведеться викупатися під душем з неприємної рідини! Хто дізнається багато нового про свого партнера? І кому доведеться переглянути свої погляди на стосунки? Дивись у програмі Екси 3 сезон 13 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 13 випуск – дивитися онлайн

Екси 3 сезон 13 випуск – дивитись онлайн частину 3