У фінальному випробуванні Екси 3 сезон 12 випуск колишні знову возз'єднаються! Для цього їм потрібно буде подолати річку. Хлопці своїми руками збудують плоти, на яких дівчата зможуть переправитися до них. Ілона захворіла, тому Єгор замість неї переправлятиме через річку свій дорогоцінний тромбон.

У реаліті Екси 2021 все не так просто, тож хлопцям треба буде добре попрацювати, щоб зустрітися зі своїми коханими. Хто з дівчат зможе переправитися через річку найшвидше? Чи всі плоти виявляться досить надійними? Дізнайся просто зараз – дивись Екси 3 сезон 12 випуск на Новому каналі.

Екси 3 сезон 12 випуск – дивитись онлайн