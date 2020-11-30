В финальном испытании Эксы 3 сезон 12 выпуск бывшие снова воссоединятся! Для этого им нужно будет преодолеть реку. Парни своими руками построят плоты, на которых девушки смогут переправиться к ним. Илона заболела, поэтому Егор вместо нее будет переправлять через реку свой драгоценный тромбон.

В реалити Эксы 2021 все не так просто, так что парням надо будет как следует потрудиться, чтобы встретиться со своими любимыми. Кто из девушек сможет переправиться через реку быстрее всех? Все ли плоты окажутся достаточно надежными? Узнай прямо сейчас – смотри Эксы 3 сезон 12 выпуск на Новом канале.

Эксы 3 сезон 12 выпуск – смотреть онлайн