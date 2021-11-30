Екси 3 сезон 12 випуск будуть жити до кінця тижня окремо – хлопці на одному березі річки, а дівчата на іншому. Однак їм все ж таки доведеться допомагати одне одному навіть на відстані. Хлопці шукатимуть їжу по картам, які їм намалюють дівчата, а жіноча половина учасників проєкту Екси 2021 боротиметься за право набрати води для себе та свого колишнього. Дівчата по черзі боротимуться на рингу з багнюкою, щоб вибрати, за допомогою якої ємності вони носитимуть воду для себе та свого хлопця. Кому доведеться бігати з чаркою та дірявим ковшем? Чи зможуть учасники запастись достатньою кількістю провізії на тиждень? Дивись у реаліті Екси 3 сезон 12 випуск.

Екси 3 сезон 12 випуск – дивитись онлайн

Екси 3 сезон 12 випуск – дивитись онлайн частину 3