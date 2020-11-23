Смотри онлайн третье испытание Эксы 3 сезон 11 выпуск! Новоиспеченные пары побывают на экспресс-свидании, которое позволит им узнать друг друга немного лучше. После этого участники будут проходить испытание по трое – девушка, ее экс и ее временный партнер. Кто сможет ответить на вопросы о девушках лучше – их бывшие или же парни, с которыми они просто недолго поговорили? Узнай прямо сейчас!

Девушек будут по очереди подвешивать на тросах за мостом. Если парни будут отвечать неправильно, девушка может отправиться в полет над пропастью! Кому не повезет? Смотри в шоу Эксы 3 сезон 11 выпуск!

Эксы 3 сезон 11 выпуск – смотреть онлайн