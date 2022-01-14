Аня Суліма вагітна? Фіналістка реалити Екси 3 сезон розповіла про майбутнє поповнення

Фіналісти третього сезону «Ексів» зізналися, чи готові вони стати батьками

Колишня учасниця «Супермоделі по-українськи» Аня Суліма та її коханий, баскетболіст Август Козанчук після участі в реаліті Нового каналу залишилися разом. Повернувшись додому, пара продовжила працювати над стосунками й навіть звернулася за допомогою до психолога. І хоча між Анею та Августом усе ще є розбіжності та непорозуміння, вони наполегливо трудяться, щоб зберегти свій союз. Про це закохані розповіли на зйомках «Предметки» з Сергієм Нікітюком.

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Як відомо, історія Ані Суліми та Августа Козанчука на проекті «Екси» (Новий канал) закінчилася повторною пропозицією руки та серця. Але призначати дату розпису, а тим більше пов’язувати себе шлюбом закохані поки не поспішають. Деякі шанувальники «ексів» задаються питанням: «Невже Аня та Август вирішили скасувати весілля?» Причини зволікання пара пояснила в новому випуску «Предметки» – дивись просто зараз:

Серед усього іншого, Аня та Август обговорили з ведучим «Предметки» Сергієм Нікітюком вірогідність поповнення у родині найближчим часом. Колишня учасниця «Супермоделі по-українськи» зізналася, що вони з хлопцем хочуть завести дитину, але поки що не готові до такого життєвого повороту.

– Звичайно ж, я бачу Августа в своєму майбутньому, – зауважила Аня Суліма. – Інакше я не зважилася б на участь у «Ексах» і не пішла б до психолога після повернення додому. Впевнена, Август буде чудовим батьком для моїх дітей.

– Я бачу в Ані матір своїх майбутніх дітей, однозначно. Так було від початку наших стосунків, – зізнався Август Козанчук. – Мені здається, Аня буде дуже дбайливою, хорошою мамою. Діти з нею точно не занудьгують.

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