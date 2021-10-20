Instagram учасників 3 сезону Екси – як їх знайти

Якщо ти стежиш за третім сезоном реаліті «Екси», значить, точно намагалася знайти акаунти своїх улюбленців у Instagram. Ми вирішили допомогти тобі в цьому й зібрали сторінки найяскравіших учасників в одному матеріалі. Тисни на імена та переходь за посиланнями – все дуже просто!

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Учасники 3 сезону реаліті «Екси» в Instagram

Аня та Август

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сулима (@anna_sulima)

Еліс і Ігор

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Элис | Эксы 3❤️‍???? (@elis_gamp_)

Олена та Геворг

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Алёна Чаринцева | Эксы 3❤️‍???? (@alena_charintseva_)

Маша та Саша

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олос Александр (@olos__s)

Ілона та Єгор

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ИЛОНА РЯБОВА = ЭКСЫ3???? (@ilyukha__aloha)

Віка та Костя

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виктория Домненко |эксы 3❤️‍???? (@victoriya_kurovskaya)

Віолетта та Вадим

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Виолетта ЭКСЫ-3 ❤️‍???? (@viola_pilipenko)

Альона та Ілля

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Серіали, реаліті та серіаліті (@novy_se.reals)

Маша та Денис

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Марийка???????? ЭКСЫ 3???? (@__maiskaya___)

Нові випуски найпровокаційнішого любовного реаліті «Екси» (3 сезон) дивись щовівторка о 19:00 на Новому каналі!

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