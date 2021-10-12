Почему мужчина не хочет секса? ТОП-5 причин от психолога

Психолог и ведущая реалити «Эксы» рассказала, почему партнер отказывается от интима

Хочется секса, а парень говорит, что устал? Или все вот-вот должно было произойти, а у любимого произошла осечка? Не переживай, дело не в тебе. Это случается с каждым мужчиной. Кажется, такая заезженная фраза, но она правдива. Как утверждает психолог и ведущая реалити «Эксы» Наталья Ежова, нет ни одного человека, который готов вступать в сексуальный контакт в любое время. На самом деле, существует множество причин, по которым твой партнер не хочет секса. Психолог реалити «Эксы» Наталья Ежова выделила ТОП-5 основных причин, почему твой мужчина отказывается от интима.

Ему не нужно много. Тут следует искать причину в половой конституции. Она бывает слабая, средняя и сильная. Нужно определить половую конституцию партнера и понять, сколько он вообще может давать секса – в неделю, в месяц. Для кого-то и одного раза в неделю может быть достаточно. В таком случае можно добавить заменители в виде кунилингуса или мастурбации. Эректильная дисфункция. Многие мужчины, которые страдают этим, не могут открыто говорить о своей проблеме. Они стесняются, страдают, прячутся. И на фоне эректильной дисфункции возникает синдром «тревожного ожидания сексуальной неудачи». В таком случае мужчина понимает, что он хочет секса и партнершу, но боится, что у него снова не будет эрекции. Обычно это случается, когда партнерша очень сильно давит. Стресс. Когда у мужчины очень много дел, напряженная работа и много всего в голове, сексуальная энергия направляется на работу. В таком случае не хватает времени и возможности расслабиться. Недосыпание. Если человек спит 4-5 часов в день, организм не может полноценно функционировать. Все его ресурсы направлены лишь на выживание. Поэтому рекомендуем завести трекер сна и спать 7-8 часов каждую ночь. Жирная пища. Организм может быть занят тем, что переваривает пищу, и не способен отвлекаться на иные потребности.

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