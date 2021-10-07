Почему парни присылают дикпики? Объясняет психолог

Психолог и ведущая проекта «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова рассказала, зачем мужчинам рандомно рассылать фото своего пениса

Ну-ка вспомни, когда последний раз тебе в директ присылали непрошенный дикпик? Вероятно, не так давно. И каждый раз, когда это случается, девушки задаются вопросом: зачем? Ответить на него взялась психолог и ведущая проекта «Эксы» Наталья Ежова. Вот те самые 5 причин, по которым мужчины рандомно присылают дикпики.

Мужчины ожидают восхищения и признания. Чего мужчины хотят больше, чем секса? Признания! Для них их половой член – это предмет гордости, этакая святыня. Когда они отправляют интимную фотографию, для них это ценность, то есть, мужчины хотят получить от этого какую-то свою выгоду. Мыслят так: «если восхищаются моим половым членом, значит, восхищаются мной». Они ждут комплиментов, хотят получать позитивные эмоции, отклики, слова, чтобы чувствовать себя уверенными. Мужчины ждут обратной связи. Если они отправляют интимную фотографию, то хотят ответочку. Им это нужно для того, чтобы получить возбуждение, самоудовлетворение, завязать новый сексуальный контакт. Мужчины ищут легкую добычу. Иногда рассылка дикпиков может быть массовой. Парни делают это, чтобы найти девушку, которая может согласиться на секс на первом свидании. Вдруг после фото кто-то возбудится и захочет познакомится с владельцем этого полового члена. Это проявление эксгибиционизма. Это раньше эксгибиционисты распахивали плащи на улице, чтобы вызвать эмоцию испуга или удивления. А сейчас для этого парни используют интернет. Им все равно, какую эмоцию вызывать – положительную или отрицательную. Для них главное ее вызвать, чтобы проявить себя и быть замеченными. Обычно это делают мужчины, которых в детстве не замечали родители. Мужчины хотят именно негативных эмоций. Ведь в большинстве случаев женщины отрицательно реагируют на непрошенные дикпики. Девушки начинают обзывать, негативно реагировать и т.д. А для мужчин это то же признание. Мол, пусть им лучше хоть что-то ответят, это тоже проявление любви. Обычно такого ждут люди, которые любят негативные эмоции, такое вот проявление мазохизма.

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Также Наталья Ежова рекомендует никак не реагировать на рандомные дикпики, которые вам присылают. Ведь мужчины всегда ждут реакции. Но ради шутки автор материала рекомендует отвечать дикпиком на дикпик, чтобы проучить «нападающего».

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Автор: Тори Торн