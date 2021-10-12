Секс втроем, игрушки и эротика: топ-5 вопросов сексологу об интиме в браке

Ведущая реалити «Эксы» на Новом канале Наталья Ежова ответила на самые распространенные пикантные вопросы от семейных пар

Многие не воспринимают походы к психологу или сексологу. Несмотря на это, вопросы никуда не исчезают, а интерес к пикантным темам растет. Психолог, сексолог и ведущая реалити «Эксы», которое каждый вторник показывает Новый канал, Наталья Ежова ответила на пять самых распространенных вопросов о сексе от семейных пар. Стесняетесь задать их лично? Ловите советы от эксперта здесь!

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Что делать, если партнер(ша) настаивает на сексе втроем?

– Норма сексуальных отношений – когда оба хотят этого эксперимента, – говорит Наталья. – Если партнер(ша) хочет секс втроем, важно соблюдать правила. Первое – согласие обоих партнеров. Нужна настоящая внутренняя готовность, а не положительный ответ из страха, что вас бросят. Второе – табу на секс с друзьями, родственниками и знакомыми. Третье – это должна быть одноразовая встреча. Раз увидели этого человека – и больше никогда с ним не встречаетесь. Тогда в ваших отношениях не возникнут ревность, недоверие и негативные эмоции.

Как подбить партнера на эксперименты в кровати?

– Главное правило – половая конституция, – отмечает Ежова. – Тут мы определяем, сколько раз в неделю партнеру нужно заниматься сексом, и как он хочет им заниматься – нежно или грубо. Если ваши критерии совпадают, то это уже заявка на успех.

Секс-игрушки для партнеров — «за» и «против».

– «За» – разнообразие и новые эмоции. «Против» – ревность и привыкание, – перечисляет сексолог. – Партнер может приревновать к игрушке и подумать, что это замена ему. Также вы можете привыкнуть получать оргазм только с игрушками.

Общий просмотр эротики или порно перед сексом – «за» и «против».

– «За» – новые идеи и возбуждение. «Против» – соперничество с героем противоположного пола и ревность к нему, – рассказывает специалист. – И сам сценарий порно может не понравиться одному из партнеров – кто-то будет возбуждаться, а кто-то – нет.

Как вернуть яркий секс после рождения ребенка?

– Самое важное – находить время для свиданий наедине, – говорит Наталья. – Связь мама-ребенок очень сильна, но важно не забывать о муже, потому что он тоже «хочет сисю». Часто мужчины приходят на консультацию и говорят, что жена их бросила и не обращает на них внимания. Так что обязательно просите няню или бабушку посидеть с ребенком и устраивайте романтику вдвоем.

Пятый выпуск реалити «Эксы» смотрите уже сегодня, 12 октября, на Новом канале! Он будет посвящен проблеме интимного характера в парах, поэтому супергорячий и откровенный эпизод ждите в 23:00!