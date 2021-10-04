Как распределить обязанности в паре? Топ советов известного психолога

Ведущая реалити «Эксы» на Новом канале выделила три самих важных пункта, чтобы отношения в паре не испортились из-за бытовых вопросов

Стереотипно и несовременно распределять обязанности так: он отвечает за деньги, а она – домохозяйка. Психолог, сексолог и ведущая реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» (Новый канал) Наталья Ежова дала несколько дельных советов на эту тему.

– Прежде всего, пара – это союз личностей, – рассказывает эксперт. – Вместе легче и лучше жить, чем в одиночестве. Но при этом ни один из партнеров не должен страдать, быть в рабстве или что-то в этом роде. 1+1 равно 11. Каждый – отдельная полноправная единица в отношениях. Есть дела, которые хорошо получаются у одного партнера, и те, которые ближе другому. Самое важное – результат. Честно говоря, я больше не за распределение обязанностей, а за то, чтобы было сделано дело. Это не только о домашних обязанностях, но и о других делах в паре: покормить или отвезти в школу детей, купить одежду или продукты, заработать деньги.

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Наталья Ежова рекомендует распределять обязанности так:

Пишем весь список дел, которые нужно сделать. Все индивидуально и конкретно. Прописываем, кто ответственен за каждый из пунктов (пример я привела выше). Важно делать это не по стереотипам общества: «Мужчина выносит мусор, а женщина моет посуду». Нет! Каждый делает то, что больше любит, или то, что лучше получается. Понимаем, что можно меняться. Ответственность за еду может быть у женщины, но нужно понимать, что мужчина может ей помочь или сделать сюрприз, когда она задерживается на работе. Либо раз в несколько дней можно заказать доставку.

– Свои дела можно делегировать: просить родственников, нанимать помощников. Но делать это должен тот, кто ответственен за этот пункт, – советует Наталья Ежова. – Распределение обязанностей – это не что-то страшное. Относиться к этому можно, как к игре. Но следует понимать, что качественный результат должен быть всегда. И тогда все будут счастливы!

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