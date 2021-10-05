Что делать, если брак трещит по швам? Советы от ведущих Нового канала

Александр Педан и Наталья Ежова рассказали, как не потерять страсть в рутине и сохранить счастливый брак

Нежелание интима, раздражительность, рутина – это топ маячков, что вы пустили отношения на самотек, и нужно их спасать. Ведущие реалити об отношениях и правилах жизни «Эксы» (Новый канал) Александр Педан и Наталья Ежова в журнале «Добрые советы» дали несколько дельных советов, которыми пользуются сами.

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Ищите проблемы в себе

– Если вас раздражает жена или злят дети, то разберитесь, прежде всего, с собой, – говорит Александр Педан. – Как правило, негативные чувства вырастают из проблем, не связанных с семьей. Возможно, вы недооценены на работе или зарабатываете не столько, сколько хотелось бы. Никогда не перекладывайте это на свою вторую половинку или детей. Покопайтесь в себе, а дальше решение придет само собой. Самое главное – вовремя сказать о своих переживаниях.

В интимной жизни переходите к деталям

– Чем внимательнее вы подходите к вопросам прелюдии и секса, тем качественнее они будут, – делится Наталья Ежова. – Это как яйца – их можно приготовить разными способами. Яичница на сковородке и пашот с соусом – разные уровни вкуса. Так же и в интиме важно разнообразие: пробовать быстро и медленно, нежно и грубо, глубоко и неглубоко, угол наклона, места поцелуев, места занятий сексом… Если вы уже детально проработали секс в кровати, то можно придумать сотни новых локаций и способов!

Говорите! Обсуждайте! Делитесь!

– В любых ситуациях и вопросах в отношениях нужно говорить, – советует ведущий. – Люди часто боятся это делать, но разговор действительно может решить большинство проблем. Проверено! Если что-то происходит не так, значит, кому-то чего-то не хватает или что-то не нравится. Об этом можно узнать только из диалога. Если говорить в этом разрезе о сексе, то если вам чего-то не хочется, не значит, что этого не хочется партнеру. Спросите его, попробуйте сместить акцент с себя. Гораздо прикольнее, когда вы пытаетесь сделать приятно партнеру. Поверьте, он вам ответит и даже удивит.

Вспомните, что вы – пример для ребенка

– Нельзя сказать, что брак могут спасти дети, но на самом деле они очень укрепляют отношения, – делится ведущий. – Мотивируют не только в плане личного роста или успехов на работе, но и в отношениях. Закаляют. Приходит понимание, что ты – пример для своих детей. Тогда больше обращаешь внимание, как вы общаетесь в семье. Все, что скажешь сейчас, твой ребенок в будущем может сказать своей второй половинке.

Смотрите четвертый эпизод реалити «Эксы» уже сегодня, 5 октября, в 19:00 на Новом канале!